Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве пролетят в виде символа Z, сообщили 28 апреля в Минобороны

Казахстан решил сэкономить на параде ко Дню Победы © СС0, pixabay.com

Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания «свой — чужой» и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.

Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.

Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.