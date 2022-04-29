«Впервые 8 истребителей МиГ-29 СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции», — сказали в ведомстве.
Тактический знак Z наносится частью подразделений ВС РФ, участвующих в операции, на военную технику для визуального опознавания «свой — чужой» и стал одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.
Строй самолетов МиГ-29 в форме символа Z пролетал в небе над подмосковным Алабино в рамках репетиции парада Победы.
Всего в составе парадного строя авиации над Москвой 9 мая пролетят 77 летательных аппаратов: 15 вертолетов и 62 самолета.