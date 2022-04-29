«Экономические связи с Россией арабского мира и Ближнего Востока очень мощные, и невозможно отказаться от них по просьбе США или Евросоюза. Поэтому мы видели нейтральное отношение, с одной стороны, и, с другой стороны, есть (страны — Ред.), которые поддерживают, но не показывают эту поддержку», — сказал он.
Эксперт напомнил, что многие государства на Ближнем Востоке до сих пор остаются зависимыми от США. Однако все понимают, что мир в процессе глобальных геополитических изменений.
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