России в текущих условиях в вопросах импортозамещения не стоит уповать только на Китай, при всем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином в экономических отношениях двух стран хватает проблем. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает 29 апреля РИА Новости

Первый трансграничный: в России открыли железнодорожный мост в Китай © Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что знает ситуацию изнутри, поскольку является сопредседателем Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

«У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической», — заметил он.

По его словам, «сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать».

«Так как они всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером. Мы же в этом ряду лишь на 13 месте. <…> Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков», — заключил уполномоченный.

По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.