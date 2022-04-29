Как в арабских государствах относятся к спецоперации России на Украине? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил кандидат политических наук Омар Канах

Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Мы берем официальные стороны тех государств, которые считались всегда геостратегическими союзниками США, мы видели, что они чуть-чуть уже отказываются от этих союзных отношений. Имею в виду Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты… Я думаю, что это связанно именно с нехорошим опытом Саудовской Аравии и ряда государств 2014 года, когда под давлением США, они увеличивали производство нефти, и они потеряли больше всех, даже больше, чем Россия тогда», — сказал эксперт.

И сегодня, уточнил он, эти страны испытывают новое давление со стороны Запада, только теперь у их властей есть понимание, что с ними хотят сделать то же самое, что и в прошлый раз.

«Здесь уже новые реалии у этих государств, они отказались. И это для США был большой удар — они так не рассчитывали, они привыкли, что Ближний Восток — зона влияния, которой можно управлять по телефону», — заключил он.

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