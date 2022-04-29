По словам эксперта, сегодня арабский мир — не монолит, как многим бы хотелось. Раньше Ближний Восток был чисто американским пространством, но в 2015 году Россия начала трансформацию геополитической системы и активизировалась в регионе. А вот относительно ее спецоперации на Украине мнения разделились.
«Мы берем официальные стороны тех государств, которые считались всегда геостратегическими союзниками США, мы видели, что они чуть-чуть уже отказываются от этих союзных отношений. Имею в виду Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты… Я думаю, что это связанно именно с нехорошим опытом Саудовской Аравии и ряда государств 2014 года, когда под давлением США, они увеличивали производство нефти, и они потеряли больше всех, даже больше, чем Россия тогда», — сказал эксперт.
И сегодня, уточнил он, эти страны испытывают новое давление со стороны Запада, только теперь у их властей есть понимание, что с ними хотят сделать то же самое, что и в прошлый раз.
«Здесь уже новые реалии у этих государств, они отказались. И это для США был большой удар — они так не рассчитывали, они привыкли, что Ближний Восток — зона влияния, которой можно управлять по телефону», — заключил он.
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