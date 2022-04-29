Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование. Об этом 28 апреля заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

За военную помощь США будут расплачиваться поколения украинцев - политолог © РИА Новости, Александр Натрускин

Накануне Байден запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.

США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.