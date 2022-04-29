«Девять суток в пути только с Таганрога… В Мариуполе сидели три недели в подвале. Связи не было, воды не было, газа и света тоже не было. Были небольшие запасы еды… Мы с мужем и маленькой дочкой вот приехали в Хабаровск. Он металлург, я переводчик, найдем здесь работу и начнем жизнь с чистого листа», — рассказала Анна Марпуца из Мариуполя.
Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что главная задача правительства региона — «максимально облегчить их устройство здесь».
Предварительно власти изучили опыт других регионов по приему беженцев.
Медицинская бригада обследовала переселенцев прямо в поезде, подсев в Еврейской автономной области.
В каждом пункте семьи будут встречать сотрудники «Сбербанка». Они оперативно выдадут карты, на которые в том числе поступит единовременная социальная выплата в размере 10 тысяч рублей. По необходимости сотрудники банка обменяют гривны на рубли.
По заверению зампреда, в первые же сутки переселенцам оформят временные полисы ОМС. А за экстренной медпомощью они смогут обратиться в любую медицинскую организацию и без данного документа. Кроме того, Никонов сообщил, что сразу после праздников дети будут устроены в детские сады и школы.
«Обязательно продумаем для них культурную программу и знакомство с краевым центром края», — заключил зампред.
Ранее дальневосточное полпредство сообщало, что Хабаровский край готов к приему новых групп переселенцев, вынужденно покинувших территорию Украины. Отмечалось, что состав выдвинется из Таганрога. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что людей разместят в Хабаровске и Хабаровском районе в девяти пунктах временного размещения (ПВР) с предоставлением трехразового горячего питания, туда доставят гуманитарную помощь. В край уже прибыли 60 человек, из них 16 проживают в ПВР, 44 человека разместились у родственников и знакомых.