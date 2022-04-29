Боевики украинского нацбатальона «Айдар» занимались вымогательством, крышевали контрабандистов и убивали сослуживцев. Об этом рассказал бывший боец подразделения Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков, передает 29 апреля РИА Новости

Рожденные еврореволюцией: батальон «Айдар» — из преисподней в ад © РИА Новости, Иван Воробьев / Перейти в фотобанк

От сослуживцев боевик слышал, что контрабандный канал между украинской территорией и ЛНР приносил «миллион в день». Валюту не уточнил.

Одним из источников дохода на этой трассе было вымогательство денег с водителей грузовиков. Если же водитель не хотел платить, то «разворачивали машину и в отстойник — до тех пор, пока он не заплатит». Могли и вовсе отобрать автомобиль.

Подвергались рэкету и богатые предприниматели города Рубежное, который «защищал» «Айдар».

«Вымогали некоторые суммы денег там у бизнесменов. Могли прийти домой, вымогали деньги и средства», — рассказал Сероус.

Бывший боец также сообщил, что боевики «Айдара» могли в ходе ссоры убить сослуживца без каких-либо последствий.

«Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он?— "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал про один такой случай Сероус.

По его данным, никакого наказания для убийцы не последовало. Через две-три недели Сероус видел его в городе Счастье, тот продолжал службу.

Еще одно убийство, как утверждает Сероус, произошло в 2015 году, когда выяснилось, что боевик с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против боевика по фамилии Радченко с позывным Рубеж — того обвиняли в незаконном хранении оружия. Тогда в ходе ссоры «айдаровцы» начали стрелять друг в друга, кто-то кинул гранату, в результате чего Авиатор погиб. По его словам, на место убийства приезжали сотрудники МВД, но серьезного расследования не было. Гибель боевика оформили как самоубийство.

«Айдар» — бывший добровольческий батальон территориальной обороны, ныне являющийся одним из подразделений Вооруженных сил Украины. Многие его бойцы исповедуют крайне правые взгляды и были неоднократно уличены в различных преступлениях.