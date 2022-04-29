«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике», — сказал Антонов.
Посол процитировал сводки, согласно которым с начала спецоперации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию эвакуировали более миллиона человек, на Украину доставили порядка 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Накануне Псаки заявила, что американские власти не видят с российской стороны формирования гуманитарных конвоев, создания гуманитарных коридоров или оказания гуманитарной помощи украинцам.