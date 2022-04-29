Посол России в США Анатолий Антонов ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, не увидевшей гуманитарных шагов РФ на Украине.Об этом сообщили 29 апреля в Telegram диппредставительства

Посол Антонов рассказал о выгодах от спецоперации для США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк сказал Антонов.

Посол процитировал сводки, согласно которым с начала спецоперации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию эвакуировали более миллиона человек, на Украину доставили порядка 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Накануне Псаки заявила, что американские власти не видят с российской стороны формирования гуманитарных конвоев, создания гуманитарных коридоров или оказания гуманитарной помощи украинцам.