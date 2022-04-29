Заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру назвал предателями не поддерживающих спецоперацию российских деятелей культуры

Украинский политолог анонсировал эмиграцию Зеленского © president.gov.ua

«Все, что касается публичных, медийных, особенно, людей, которые работают в сфере культуры — вот здесь должно быть жесткое ограничение. Здесь не должно быть никаких церемоний. Дело в том, что спецоперация — это только маленькая деталь глобального цивилизационного разлома, глобальных финансовых, экономических и политических переустройств мира. Поэтому, предателей в тылу у себя держать нельзя. Здесь все должно быть мобилизовано, как культурологическая составляющая, так и, безусловно, производственная и социальная, здесь не должно быть церемоний», — сказал он.

После начала спецоперации на территории Украины десятки тысяч людей эмигрировали из России. Родину покинули сотни бизнесменов, сотрудников IT-компаний и журналистов. Не обошлось и без громких имен звезд шоу-бизнеса: в том числе лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова, актриса Ингеборга Дапкунайте, рэпер Face, певица Земфира и актриса театра и кино Рената Литвинова, Алла Пугачева и Максим Галкин, режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Оксимирон и солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, кинокритик и бывший главный редактор «Искусства Кино» Антон Долин, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, его жена, кинорежиссер Авдотья Смирнова и другие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.