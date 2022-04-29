США заявили о выделении более $700 млн в виде прямой либо непрямой военной помощи Украине. Однако на самом деле речь идет о продаже оружия, и стоимость будет очень высокой для украинского народа, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Об этом он рассказал журналистам издания Украина.ру

«Идет перевооружение американской армии, а то, что высвобождается старое, то продается. Здесь важно понять, когда американцы говорят про помощь, то в переводе на нормальный человеческий язык это называется «продажа»», — сказал эксперт.

МИД РФ осудил попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Потребуют потом полжизни еще платить, если будет кому платить. В любом случае кто-то будет правопреемником и полжизни будут выплачивать все эти деньги. Это интересная афера. С одной стороны, подкуп ВПК, с другой — введение в долги этих несчастных украинцев, причем будущие поколения эти долги будут выплачивать», — заключил он.

Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.