«Идет перевооружение американской армии, а то, что высвобождается старое, то продается. Здесь важно понять, когда американцы говорят про помощь, то в переводе на нормальный человеческий язык это называется «продажа»», — сказал эксперт.
Он уточнил, что ленд-лиз — это тоже продажа, и пускай сегодня с Украины не требуют денег, все посчитано, и ответить по счетам в итоге все равно придется.
«Потребуют потом полжизни еще платить, если будет кому платить. В любом случае кто-то будет правопреемником и полжизни будут выплачивать все эти деньги. Это интересная афера. С одной стороны, подкуп ВПК, с другой — введение в долги этих несчастных украинцев, причем будущие поколения эти долги будут выплачивать», — заключил он.
Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.