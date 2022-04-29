Деятели киевского режима озвучивают планы вторжения в Приднестровье, однако они имеют мало общего с действительностью. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Разморозка конфликта в Приднестровье направлена против России - Додон © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

К тому же в ПМР находятся 2-3 тысячи российских военнослужащих, добавил Ищенко.

«Приднестровская операция или даже одна лишь её угроза должна отвлечь российские силы и ослабить группировку утюжащую Донбасс, а вовсе не создавать Украине ещё один проблемный фронт, на который явно не хватает войск», — указал эксперт.

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