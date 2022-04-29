Разморозка конфликта в Приднестровье направлена против России - Додон
Разморозка конфликта в Приднестровье направлена против России - Додон
© РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Политолог указал, что развёрнутые на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) силы киевского режима насчитывают от 5 до 7 тысяч человек, в то время как приднестровская армия насчитывает 15 тысяч человек, вооружённых, в том числе, артиллерией, РСЗО и комплексами ПВО.

К тому же в ПМР находятся 2-3 тысячи российских военнослужащих, добавил Ищенко.

«Приднестровская операция или даже одна лишь её угроза должна отвлечь российские силы и ослабить группировку утюжащую Донбасс, а вовсе не создавать Украине ещё один проблемный фронт, на который явно не хватает войск», — указал эксперт.

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