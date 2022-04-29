Демократическая партия США, представителем которой является нынешний президент Джо Байден, выступала за «зеленую» энергетику, а республиканцы склонялись в сторону традиционного топлива. Как это отражается на внутренней политике страны сегодня в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Если у республиканцев крен в сторону традиционной топливной энергетики — добыча, экспорт — и за счет этого они и хотели зарабатывать, то у демократов крен скорее в энергопереход, потому что они на этих ценностях и лозунгах побеждали на выборах», — пояснил эксперт.

В Мариуполе на базе националистов нашли запрещенную книгу Гитлера © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.