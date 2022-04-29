«Если у республиканцев крен в сторону традиционной топливной энергетики — добыча, экспорт — и за счет этого они и хотели зарабатывать, то у демократов крен скорее в энергопереход, потому что они на этих ценностях и лозунгах побеждали на выборах», — пояснил эксперт.
Он рассказал, что часть американского общества поддерживает саму идею энергоперехода, поэтому демократы ее и продвигали. Но в нынешних условиях партия вынуждена сдавать назад в сторону традиционной энергетики и разрешать добычу там, где раньше она была запрещена.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.