«Если у республиканцев крен в сторону традиционной топливной энергетики — добыча, экспорт — и за счет этого они и хотели зарабатывать, то у демократов крен скорее в энергопереход, потому что они на этих ценностях и лозунгах побеждали на выборах», — пояснил эксперт.

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Он рассказал, что часть американского общества поддерживает саму идею энергоперехода, поэтому демократы ее и продвигали. Но в нынешних условиях партия вынуждена сдавать назад в сторону традиционной энергетики и разрешать добычу там, где раньше она была запрещена.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.