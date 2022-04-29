«Они нам резко начали понижать цены. Цена, по которой поставляют нам продукцию украинские фермеры с освобожденных территорий, заставила наших местных фермеров понижать цены. Это реальный позитив. Мы вернемся к вопросам сельхозобмена, к тому, что это было до 2014 года. Ну и, безусловно, Крымский канал помог не только нам, он помог и жителям юга Украины, потому что из-за того, что вода была заблокирована, там было очень серьезное заболачивание, и были сложности», — сказал Колесниченко.
Он подчеркнул, что против России «работает не Украина», а блок стран НАТО.
«Если мы это понимаем, тогда все понятно, какие должны быть меры предосторожности», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.