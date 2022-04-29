С начала спецоперации с юга Украины на территорию Крыма доставили уже более трехсот тонн продовольствия (сельхозтоваров на продажу). Об этом сообщил заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, бывший депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

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