США наращивают добычу газа, несмотря на то, что ранее активно выступали за развитие возобновляемой энергетики. Почему так происходит в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

Ветер, ветер, ты могуч: Юшков рассказал о проблемах «зеленой» энергетики в Европе © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«В Европе собственная добыча углеводородов стремительно падает, а в США растет — они сейчас мировые лидеры и по добыче нефти, и по добыче газа. Поэтому у них стимул уйти от импортной зависимости от ископаемых энергоносителей отсутствует. По газу они являются страной — экспортером, по нефти они близки к самообеспечению», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.