По его словам, в Соединенных Штатах мнения относительно того, какой должна быть энергетика, разделяются. Причина — у американцев нет такой насущной необходимости развивать возобновляемую энергетику, как у европейцев.
«В Европе собственная добыча углеводородов стремительно падает, а в США растет — они сейчас мировые лидеры и по добыче нефти, и по добыче газа. Поэтому у них стимул уйти от импортной зависимости от ископаемых энергоносителей отсутствует. По газу они являются страной — экспортером, по нефти они близки к самообеспечению», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.