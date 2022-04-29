В настоящее время Европа пытается ввести санкции против российских нефти и газа, в результате чего им придется спешно искать замену. Поможет ли «зеленая» энергетика решить эту задачу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Даже в среднесрочной перспективе заместить за счет "зеленой" энергетики российские углеводороды будет невозможно — это слишком большие объемы», — заявил эксперт.

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«А полностью перейти на возобновляемые источники энергии возможно не ранее, чем к 2030-2035 годам. Это более-менее реальные сроки», — сказал он.

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