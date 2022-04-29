«Даже в среднесрочной перспективе заместить за счет "зеленой" энергетики российские углеводороды будет невозможно — это слишком большие объемы», — заявил эксперт.
Однако, кое-что, уточнил эксперт, сделать все же можно. Если в течение нескольких лет, рассказал Юшков, Европа будет методично развивать возобновляемую энергетику, при этом частично замещая газ ветряной и солнечной видами энергии, а также подменит сырье из России на газ от альтернативных поставщиков, то ЕС существенно удастся снизить зависимость от России.
«А полностью перейти на возобновляемые источники энергии возможно не ранее, чем к 2030-2035 годам. Это более-менее реальные сроки», — сказал он.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.