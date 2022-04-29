В последние годы деятельность России в части взаимодействия с соотечественниками за рубежом и их поддержки вызывала очень много вопросов. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя международного Совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: Иногда кажется, сербы более русские, чем жители некоторых больших городов России © РИА Новости, Нина Зотина

Колесниченко добавил, что, по его мнению, несколько месяцев доведения спецоперации — до ее логического завершения — и экономический удар по Европе, по так называемому цивилизованному миру, изменит отношение россиян, которые испугались.

«Трудно их в этом обвинять, они находятся чуть ли не во вражеском окружении. И отношение Европы, полагаю, тоже начнет меняться, когда станет понятно, что Европу США использовали в качестве разменной монеты», — уточнил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.