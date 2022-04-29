«Поэтому то, что есть у нас определенное число людей, которые имеют национальные составляющие, либо доброе отношение к России, это больше их заслуга, заслуга их семей. После начала спецоперации, безусловно, учитывая, что информационная поддержка со стороны России на территории Европы, на территории Запада, увы, практически потеряна, часть людей отпала от активной позиции прорусской, либо от позиции в защиту русского мира. Если учесть серьезную информационную войну, либо войну, которую объявили всему русскому, то нашим соотечественникам сегодня за рубежом увы, очень непросто», — сказал он.
Колесниченко добавил, что, по его мнению, несколько месяцев доведения спецоперации — до ее логического завершения — и экономический удар по Европе, по так называемому цивилизованному миру, изменит отношение россиян, которые испугались.
«Трудно их в этом обвинять, они находятся чуть ли не во вражеском окружении. И отношение Европы, полагаю, тоже начнет меняться, когда станет понятно, что Европу США использовали в качестве разменной монеты», — уточнил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.