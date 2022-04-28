В ответ на решения западных стран о замораживании российских активов РФ должна принять аналогичные меры. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Назван объем российских активов, арестованных в ЕС из-за Украины © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

«Я удивляюсь, почему Россия, несмотря ни на что, продолжает соблюдать права западных инвесторов и продолжает выплачивать взносы в международные институции вроде Европейского банка реконструкции и развития. Притом, что мы могли арестовать активы британцев или голландцев здесь, в России», — сказал обозреватель.

Он указал, что в настоящее время вопрос о принятии аналогичных мер Россией рассматривается.

Полностью интервью можно прочитать здесь.