Он заявил, что не понимает, почему в России «играют в священное право частной собственности».
«Я удивляюсь, почему Россия, несмотря ни на что, продолжает соблюдать права западных инвесторов и продолжает выплачивать взносы в международные институции вроде Европейского банка реконструкции и развития. Притом, что мы могли арестовать активы британцев или голландцев здесь, в России», — сказал обозреватель.
Он указал, что в настоящее время вопрос о принятии аналогичных мер Россией рассматривается.
Полностью интервью можно прочитать здесь.