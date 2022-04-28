Участники российской музыкальной группы «Би-2» отказались играть концерт в концертном зале Омска, в котором висел баннер в поддержку президента России Владимира Путина с буквой Z, которая стала символом военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 28 апреля сообщается в соцсетях

Отмечается, что их смутил баннер со словами — «Zа Президента». НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Персонал группы завесил баннер черным полотном, а когда администрация площадки попыталась убрать полотно, группа отказалась выступать. Всё это время люди ждали выступления музыкантов на улице», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Би-2» закрыли комментарии в своём Telegram-канале из-за потока возмущения.

На прошлой неделе «Би-2» уволила после девяти лет сотрудничества своего режиссера-постановщика, который поддержал российскую спецоперацию.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что его группе якобы не дали зал для проведения концерта в Тюмени после того, как она отказалась играть в зале с огромным изображением буквы Z.

Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.

Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.