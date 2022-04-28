Отмечается, что их смутил баннер со словами — «Zа Президента».
«Персонал группы завесил баннер черным полотном, а когда администрация площадки попыталась убрать полотно, группа отказалась выступать. Всё это время люди ждали выступления музыкантов на улице», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что «Би-2» закрыли комментарии в своём Telegram-канале из-за потока возмущения.
На прошлой неделе «Би-2» уволила после девяти лет сотрудничества своего режиссера-постановщика, который поддержал российскую спецоперацию.
Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что его группе якобы не дали зал для проведения концерта в Тюмени после того, как она отказалась играть в зале с огромным изображением буквы Z.
Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.
Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.