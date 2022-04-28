Правоохранители в ходе обысков у домработницы арестованного в Киеве депутата Верховной Рады Виктора Медведчука в ходе обысков якобы изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Об этом 28 апреля сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсети

«Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально ничего особенного… И опять же вы скажете, что рано бить в колокола, а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это жизнь… Да, такая она — корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука», — написала она. Медведчук дает показания - Данилов © AP, Efrem Lukatsky

Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен несколько дней назад в форме ВСУ и задержан сотрудниками СБУ.