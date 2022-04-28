«Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально ничего особенного… И опять же вы скажете, что рано бить в колокола, а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это жизнь… Да, такая она — корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука», — написала она. По ее словам, обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен несколько дней назад в форме ВСУ и задержан сотрудниками СБУ.