Согласно законопроекту, арестованные таким образом активы могут быть направлены на «восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны».
По мнению Корнилова, подобный закон не слишком поможет киевскому режиму, поскольку США, ЕС и МВФ и так накачивают его оружием и ресурсами, а контролируемая им территория всё равно сокращается.
Однако он может принести пользу России, уверен обозреватель.
«Вопрос не в том, как это поможет Украине, а в том, как это разрушает все мифы и легенды, которые мы слышали о Западе», — рассказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.