Принятый Палатой представителей США законопроект, позволяющий конфисковывать активы иностранцев, полученные за счёт поддержки руководства РФ, доказывает, что «священное право частной собственности в США» - не более, чем миф. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Согласно законопроекту, арестованные таким образом активы могут быть направлены на «восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны». Сценарий денацификации Украины, возможная передача российских денег Киеву. О чем говорили эксперты 15 марта © коллаж Украина.Ру

По мнению Корнилова, подобный закон не слишком поможет киевскому режиму, поскольку США, ЕС и МВФ и так накачивают его оружием и ресурсами, а контролируемая им территория всё равно сокращается.

Однако он может принести пользу России, уверен обозреватель.

«Вопрос не в том, как это поможет Украине, а в том, как это разрушает все мифы и легенды, которые мы слышали о Западе», — рассказал он.

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