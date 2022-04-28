Местные власти Конотопа Сумской области снесли памятник русскому поэту Александру Сернеевичу Пушкину. Об этом 28 апреля сообщило RT на русском в Telegram

«В Конотопе Сумской области снесли памятник Пушкину. При демонтаже у скульптуры откололась голова», — говорится в сообщении. В Львовской области снесли памятник советскому воину-освободителю © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о демонтаже монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. Градоначальник отметил, что у скульптуры российского рабочего во время работ также отвалилась голова.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.