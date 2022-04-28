Ищенко отмечает, что Польша в последнее время занимает выжидательную позицию относительно её прямого вовлечения в конфликт.
«В создавшихся условиях США могут рассчитывать только на румынскую армию… Расчёт прост: кризис в Приднестровье обязательно втянет в войну Молдавию…. "Защищая" Молдавию, румыны могут занять всю Бессарабию (включая Южную) и Северную Буковину, оставив возможность разбираться с Приднестровьем России и Украине», — предположил автор.
Он добавил, что движение румынской армии должно отвлечь крупные российские силы, которые придётся взять с донбасского направления.
В свою очередь, подобные действия Румынии могут подтолкнуть и Польшу на подобное вторжение, что позволит либо обезопасить западные поставки войскам киевского режима, либо втянуть РФ в столкновения с войсками Польши и Румынии, написал далее Ищенко
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