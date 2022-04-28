США пытаются обострить украинский военный кризис за счёт подключения к нему западных соседей Украины, причём в создавшихся условиях основной расчёт может быть сделан на румынскую армию. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Акопов раскрыл, войдут ли Польша и Румыния на территорию Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«В создавшихся условиях США могут рассчитывать только на румынскую армию… Расчёт прост: кризис в Приднестровье обязательно втянет в войну Молдавию…. "Защищая" Молдавию, румыны могут занять всю Бессарабию (включая Южную) и Северную Буковину, оставив возможность разбираться с Приднестровьем России и Украине», — предположил автор.

Он добавил, что движение румынской армии должно отвлечь крупные российские силы, которые придётся взять с донбасского направления.

В свою очередь, подобные действия Румынии могут подтолкнуть и Польшу на подобное вторжение, что позволит либо обезопасить западные поставки войскам киевского режима, либо втянуть РФ в столкновения с войсками Польши и Румынии, написал далее Ищенко

Полностью статью можно прочитать здесь.