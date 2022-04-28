Финляндия будет стремиться как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов и отказывается платить в рублях. Об этом заявила министр по делам Европы страны Тютти Туппурайнен. Об этом 28 апреля сообщает местное издание Helsinki Times

«Позиция Финляндии ясна. Мы поддерживаем жесткие санкции… И мы готовы ввести санкции и по газу», — заявила министр. В Германии допустили, что пойдут на условия РФ по оплате за газ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

«Газпром» 27 апреля уведомил, о том, что Болгария и Польша отключены от поставок российского газа из-за неуплаты, которую страны должны были произвести в рублях. Поставки в Австрию и Венгрию продолжаются. Главный немецкий энергохолдинг считает возможным расплачиваться с Россией в рублях и планирует провести переговоры с правительством страны, чтобы это было возможно сделать уже в мае.

В интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что, когда появившиеся проблемы с ресурсоснабжением Европе удастся решить, перед ЕС снова встанет вопрос: каким образом развивать энергетическую сферу в долгосрочной перспективе.