Причина инфляции в России произошла из-за разрыва цепи поставок и переход от одних поставщиков к другим, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Он добавил, что дешевые доллары дают возможность снизить инфляцию. «Сейчас главная причина инфляции — это разрывы поставок и переход от одних поставщиков к другим. Чтобы снизить проблемы с логистикой, необходимо, чтобы цена закупки импорта в Россию была ниже. Надо, чтобы доллар был дешевым», — сказал Зубец. Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру Полный текст интервью можно прочитать здесь.