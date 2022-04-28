Он добавил, что дешевые доллары дают возможность снизить инфляцию.
«Сейчас главная причина инфляции — это разрывы поставок и переход от одних поставщиков к другим. Чтобы снизить проблемы с логистикой, необходимо, чтобы цена закупки импорта в Россию была ниже. Надо, чтобы доллар был дешевым», — сказал Зубец.
По его словам, одна из задач, которая стоит перед правительством — поддержание платежеспособности населения, поэтому нужны низкие цены на товары в магазинах, а это возможно при дешевом долларе.
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