Список «недружественных» России стран является весьма неоднородным. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков в интервью изданию Украина.ру

«Недружественные страны»: Эксперт рассказал, о чем Россия и Запад смогут договариваться © коллаж Украина.Ру

Он подчеркнул, что есть очевидная заинтересованность многих формально «недружественных» стран в широком диалоге с Россией.

«Очевидно, и политика России в отношении стран из "списка недружественных" будет дифференцированной: то есть будет исходить из разного рода частных комбинаций интересов и возможностей. Поэтому перспективы сохранения диалога со многими «недружественными странами» весьма велики, за исключением, очевидно, таких стран как США и Великобритания», — предположил эксперт.

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