«На данный момент в него включены: во-первых, системные противники России — англо-саксонские лидеры Западного мира, во-вторых, влиятельные европейские страны, которые готовы к выстраиванию более равноправных отношений с Россией и, в-третьих, зависимые страны с периферии западного мира, которые присоединились к санкциям под давлением, но могли бы широко сотрудничать с Россией», — сказал Жуков.
Он подчеркнул, что есть очевидная заинтересованность многих формально «недружественных» стран в широком диалоге с Россией.
«Очевидно, и политика России в отношении стран из "списка недружественных" будет дифференцированной: то есть будет исходить из разного рода частных комбинаций интересов и возможностей. Поэтому перспективы сохранения диалога со многими «недружественными странами» весьма велики, за исключением, очевидно, таких стран как США и Великобритания», — предположил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.