Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил действующий парламент ФРГ с их предшественниками, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием. Об этом 28 апреля он заявил в своем Telegram-канале

НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал Медведев.

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