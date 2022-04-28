НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля
НАТО стягивает войска, подготовка теракта в Крыму, «Слуга народа» нашла предателя, удар по Донецку, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 28 апреля
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
Он напомнил, что Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Владимира Зеленского.

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал Медведев.

Экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что сильных всегда уважают, поэтому положительный исход специальной операции и реализация задуманного добавит России сторонников.

 