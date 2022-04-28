Он напомнил, что Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Владимира Зеленского.
«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал Медведев.
Экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что сильных всегда уважают, поэтому положительный исход специальной операции и реализация задуманного добавит России сторонников.