«Высвобождающиеся разные системы вооружения — тяжелые, не тяжелые, отправляют на утилизацию в этот мусорный бачок, в который сегодня превратилась Украина.
Ну что ж, возможно, часть украинцы продадут, как это они обычно делают, куда-нибудь в Африку и дальше, если им позволят те же американцы (почему бы им не позволить?), а что-то будет уничтожено российскими военными, об этом тоже уже заявлено. Что-то будет задействовано непосредственно в боевых действиях», — заявил Мартынов.
При этом важно понимать, подчеркнул он, что главная цель США — максимально подорвать военную мощь России, которую она, по задумке Вашингтона, должна подорвать в борьбе с проектом «Анти-Россия».
Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.