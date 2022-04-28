Сейчас идет перевооружение стран НАТО, им поставляется новейшее оружие из американского ВПК, а их старое распродается. О главном рынке сбыта в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«Высвобождающиеся разные системы вооружения — тяжелые, не тяжелые, отправляют на утилизацию в этот мусорный бачок, в который сегодня превратилась Украина.

При этом важно понимать, подчеркнул он, что главная цель США — максимально подорвать военную мощь России, которую она, по задумке Вашингтона, должна подорвать в борьбе с проектом «Анти-Россия».

Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.