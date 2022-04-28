Исключенный из «Слуги народа» депутат Верховной Рады Алексей Ковалёв, которого однопартийцы подозревают в государственной измене, заявил, что никто из руководства ему не звонил. Об этом 28 апреля он рассказал в комментарии PavlovskyNEWS

По словам Ковалёва, он пробовал два раза вернуться в Киев на прошлой неделе, но его не пустили на блокпосту. Отвечая на обвинения руководства партии и фракции, что он не голосует в Раде, Ковалёв уточнил, что все законы и без него принимаются большинством. Также он отметил, что обсуждалась возможность онлайн-голосования, поэтому он и принял решение ехать в свой избирательный округ помогать местным жителям. Партия Зеленского исключила депутата Рады, который остался в Херсонской области © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Слуга Народу

«Я считаю, что я должен быть здесь, потому что с 24 февраля пошли слухи, что я сбежал за границу или отсиживаюсь в Киеве. Я с людьми на коннекте и не вижу состава преступления в том, что нахожусь на оккупированной территории. Со мной никто из Генпрокуратуры или СБУ не связывался. Я не понимаю, как партия может меня подозревать в госизмене. Пусть покажут факты моего сотрудничества с РФ, если им есть, что предъявить. Я вёл себя адекватно. Мог же нарисовать два синяка и сказать, что русские меня пытали. Но смысл врать?», — сказал Ковалёв.

Ранее Ковалев выехал в Херсонскую область, где находится его избирательный округ, там он пребывает по сей день. В партии Зеленского его упрекают в том, что он якобы пошел на сотрудничество с РФ.

Херсонская область, граничащая с Крымом, стала одним из первых регионов Украины, который оказался полностью под контролем Вооруженных Сил России. Сейчас в регионе налаживается мирная жизнь.