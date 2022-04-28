Сильных всегда уважают, поэтому положительный исход специальной операции и реализация задуманного добавит России сторонников. Такую точку зрения высказал заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

Три измерения спецоперации. США хотят войны, но пока ее боятся © AP, Michael Probst

Он уточнил, что взаимоотношения должны быть выгодными. Российская экономическая система и уклад должны быть интересными и привлекательными, «тогда с нами и будут сотрудничать».

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