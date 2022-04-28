«Политика чем интересна — тем, что каждая страна ищет свою выгоду и старается усидеть на нескольких стульях. Судьба России как огромной страны такая и есть, мы исходим из самого главного постулата: у России только два союзника, известные всему миру — армия и флот. Все остальные — только попутчики, как бы это ни звучало цинично. Нужно грамотно и эффективно использовать те возможности, которые сегодня есть», — сказал эксперт.
Он уточнил, что взаимоотношения должны быть выгодными. Российская экономическая система и уклад должны быть интересными и привлекательными, «тогда с нами и будут сотрудничать».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.