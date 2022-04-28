По данным российской разведки, сначала польские войска планируют войти в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». При этом Польша обсуждает с администрацией Джо Байдена модальности миссии.

Отмечается, что контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, а в приоритетные «боевые задачи» польских военных войдет постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами.

Нарышкин сказал, чью судьбу могут повторить отвернувшиеся от России соотечественники
Нарышкин сказал, чью судьбу могут повторить отвернувшиеся от России соотечественники
© РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
По данным СВР, польские спецслужбы уже ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам.

Превентивное закрепление на западе Украины, по расчетам польской администрации, с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны.

США давно пытаются обострить украинский военный кризис за счёт подключения к нему Румынии и Польши. Правительство последней вначале намекало на готовность прямого участия, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру.