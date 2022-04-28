Польша при помощи США раздумывает установить военно-политический контроль над своими историческими владениями на Украине. Об этом 28 апреля сообщил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости

По данным российской разведки, сначала польские войска планируют войти в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». При этом Польша обсуждает с администрацией Джо Байдена модальности миссии.

Отмечается, что контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, а в приоритетные «боевые задачи» польских военных войдет постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Нарышкин сказал, чью судьбу могут повторить отвернувшиеся от России соотечественники © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Превентивное закрепление на западе Украины, по расчетам польской администрации, с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны.

США давно пытаются обострить украинский военный кризис за счёт подключения к нему Румынии и Польши. Правительство последней вначале намекало на готовность прямого участия, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру.