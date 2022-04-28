Киев при поддержке США начал подготовку к масштабной киберпровокации против России. Об этом 28 апреля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она напомнила о недавних высказываниях в СМИ вице-премьера, министра цифровой информации Украины Михала Федорова о «формировании первой в мире киберармии численностью 300 тысяч киберсолдат». Запад продолжает зарабатывать на «адской карусели» на Украине - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории РФ, гражданами нашей страны, к масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США, коллективным Западом, натовскими структурами, ЕСовскими структурами, мы это фиксируем», — сообщила она.

По ее словам, «впервые государство-член ООН открыто объявило о киберагресси и ведении кибервойны». И речь идет о совершении более шести сотен, порядка семи сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений.