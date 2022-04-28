«Фронтовики были на всех передовых участках. Это люди смелые, которые могут брать ответственность на себя, принимать решения, добиваться поставленной цели. Они позволят нам избавиться от паркетных шаркунов, прилипал, которые во власти находились ради себя любимых. К сожалению, они есть, но мы от них избавимся — это будет нормально. Потому что — вот вопрос импортозамещения, о нем говорил президент лет десять… А сегодня мы видим, где у нас есть проблемы, где не было реализовано государственной задачи. Думаю, все идет хорошо, надо просто понимать — мы строим новую жизнь», — сказал эксперт.
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