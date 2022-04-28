Россия рассчитывает, что вернувшиеся с фронта ребята станут золотой элитой кадрового устройства, как это было в 1945 году. Об этом заявил заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

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