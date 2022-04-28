Граждане Украины, которые занимают должности на подконтрольной России территории, будут считаться коллаборантами. Об этом 28 апреля сказала в эфире «Украина 24» замминистра юстиции Украины Валерия Коломиец

Отмечается, что подпадут под это определение и работники сферы образования. Спецоперация на Украине вывела на свет Божий термоядерных дегенератов - Медведев © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Коллаборационизм — это деятельность, когда человек публично отрицает агрессию Российской Федерации, призывает к нарушению территориальной целостности, независимости Украины, или занимает должности в органах государственной власти, или передает определенные материальные и другие ценности, активы, или, когда речь идет про обучение по российским учебникам и фактически проведение пропагандистской работы в учебных заведениях», — сказала она.

В апреле Совет национальной безопасности и обороны Украины открыл доступ к реестру «госизменников», о котором ранее заявлял Владимир Зеленский. В список вошли уже 122 человека. Среди них — сотрудники медиа, политики, правоохранители, судьи и юристы. Он составлен в алфавитном порядке.