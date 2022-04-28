Россия расценивает последние инциденты в Приднестровье, как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

«Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних нескольких дней прошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов. Расцениваем эти действия как акты терроризма, нацеленные на дестабилизацию обстановки в регионе, ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося», — сказала Захарова.

МИД России призвал к сдержанности и спокойствию в Приднестровье, а Кишинев и Тирасполь — к «возвращению к практике конструктивного поиска оптимальных решений тех вопросов, которые стоят на повестке дня».

Ранее в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В среду МВД непризнанной республики сообщило о стрельбе в районе склада с военной техникой в городе Колбасна спустя некоторое время после того, как с украинской стороны прилетели дроны.