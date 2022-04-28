Деятели киевского режима озвучивают планы вторжения в Приднестровье, однако они имеют мало общего с действительностью. Даже при помощи Молдавии такое вторжение выглядит нереалистичным, так что Кишинёв вряд ли примет в нём участие. Такое мнение приводится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

Приднестровский эксперт рассказал, как Тирасполь объединился с Молдавией для борьбы с Украиной © 2000.ua / 2000.ua / Перейти в фотобанк

Численность же войск киевского режима, развёрнутых на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой не превышает 7 тысяч человек, напомнил эксперт.

«Воевать на два фронта неудобно, но при поддержке российских ВКС Приднестровье не только имеет все возможности продержаться длительное время, но и провести несколько локальных наступлений. Да и перспектива ракетно-бомбовых ударов по Кишинёву и другим молдавским городам вряд ли радует [президента Молдавии] Майю Санду», — рассказал Ищенко.

Полностью статью можно прочитать здесь.