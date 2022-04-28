Вся армия Молдавии насчитывает 5,2 тыс. человек, в то время как приднестровская — 15 тыс. человек, вооружённых тяжёлой техникой, артиллерией, РСЗО и комплексами ПВО.
Численность же войск киевского режима, развёрнутых на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой не превышает 7 тысяч человек, напомнил эксперт.
«Воевать на два фронта неудобно, но при поддержке российских ВКС Приднестровье не только имеет все возможности продержаться длительное время, но и провести несколько локальных наступлений. Да и перспектива ракетно-бомбовых ударов по Кишинёву и другим молдавским городам вряд ли радует [президента Молдавии] Майю Санду», — рассказал Ищенко.
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