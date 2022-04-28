Партия «Слуга народа» решила, что членство депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, который находится на территории не подконтрольной Украине в Херсонской области, будет приостановлено. Об этом 28 апреля сообщается на сайте партии

Отмечается, что Ковалев, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на территории своего округа, которая неподконтрольна Украине. Херсонская область переходит на рубль © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Судя по его интервью медиа — находится вполне добровольно. Он общается с русскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. <…> Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил», — сказано в сообщении партии.

Также отмечается, что, по его словам, Ковалев осуществляет деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Рады, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты.

Ранее Ковалев заявил, что считает своим депутатским долгом находиться со своими избирателями по округу в Херсонской области, чтобы предоставлять им гуманитарную помощь.

Херсонская область, граничащая с Крымом, стала одним из первых регионов Украины, который оказался полностью под контролем Вооруженных Сил России. Сейчас в регионе налаживается мирная жизнь.