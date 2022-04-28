Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что не занимает ни сторону Киева, ни сторону Москвы. Об этом 28 апреля он рассказал журналистам, добавив, что планирует еще раз посетить Украину для продолжения расследований

Прокуратура МУС приступила к расследованию на Украине 2 марта. Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования 11 марта. В ООН расценили санкции США против МУС как посягательство на его судебную независимость © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«У меня нет никакой повестки. Я не за Россию и не против России. Я не за Украину и не против Украины. Это вопрос политики. Мы выступаем за закон», — сказал Хан.

При этом глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил ранее сегодня на неформальном заседании СБ ООН по Украине, что МУС «является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.