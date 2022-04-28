Прокуратура МУС приступила к расследованию на Украине 2 марта. Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования 11 марта.
«У меня нет никакой повестки. Я не за Россию и не против России. Я не за Украину и не против Украины. Это вопрос политики. Мы выступаем за закон», — сказал Хан.
При этом глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил ранее сегодня на неформальном заседании СБ ООН по Украине, что МУС «является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.