Вопрос защиты Крымского моста является государственной тайной. Об этом сообщил заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

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