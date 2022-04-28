«Но даже из того, что известно нам и тем, кто пытался более детально разобраться с этим вопросом, как минимум это то, что на поверхности — три рубежа обороны, которые пробить практически нереально. А учитывая режим спецоперации, защита Крымского моста у меня, например, абсолютно не вызывает никаких опасений. Не потому, что я наивный человек — я просто слишком хорошо знаю, что такое наша российская армия. В Севастополе народ реально живет спокойно. Мы здесь даже не напрягаемся по вопросу возможности каких-то проблем. Здесь мы обеспечены гарантированно», — заверил он.
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