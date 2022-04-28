Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором сообщил, что не считает ни одного из своих коллег по нижней палате русофобом. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости

Ранее МИД сообщил о вводе персональных ограничений в отношении 287 членов британской Палаты общин, в частности за то, что они способствовали разжиганию русофобии в Великобритании.

«Я хочу ясно заявить, что ни один из тех людей, против которых вы ввели санкции, не является русофобом. Каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам… Наши претензии направлены не к российскому народу, а к действиям российского правительства», — написал Брайант. Британия хочет показаться основным «спасителем» Украины — Евсеев © CC0, Pixabay

Парламентарий выразил уверенность, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров 25 апреля заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.