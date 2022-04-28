Ранее МИД сообщил о вводе персональных ограничений в отношении 287 членов британской Палаты общин, в частности за то, что они способствовали разжиганию русофобии в Великобритании.
«Я хочу ясно заявить, что ни один из тех людей, против которых вы ввели санкции, не является русофобом. Каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам… Наши претензии направлены не к российскому народу, а к действиям российского правительства», — написал Брайант.
Парламентарий выразил уверенность, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией.
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров 25 апреля заявил о схожести британского премьера Бориса Джонсона и Владимира Зеленского.