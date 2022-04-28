Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщает о задержании в Симферополе бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который готовил поджог и взрыв в торговом центре. Об этом 28 апреля сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

«Задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — говорится в сообщении. ФСБ задержала жителя Крыма, который призывал убивать депутатов Думы © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

В понедельник 25 апреля ФСБ сообщила о задержании группы членов National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева и иных известных журналистов. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.