«Задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — говорится в сообщении.
В понедельник 25 апреля ФСБ сообщила о задержании группы членов National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста Владимира Соловьева и иных известных журналистов. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.