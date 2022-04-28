«Например, чем больше развивается возобновляемая энергетика, тем больше возникает дефицит металлов, которые необходимы для подобного рода индустрии. Это литий, который нужен для всевозможных аккумуляторов, это никель, это редкоземельные металлы, кобальт и так далее», — сказал он.
Поэтому, заключил эксперт, чем сильнее Европа будет развивать «зеленую» энергетику, тем больше будет сталкиваться с дефицитом указанных металлов и прочих расходных материалов, то есть сделать процесс дешевым все равно не удастся.
«Те же самые электромобили — в них очень много используется того же лития. Чем дороже литий, тем дороже электромобили и, соответственно, вот этот выбор между бензиновым или дизельным и электромобилем смещается в сторону традиционных авто, и возобновляемая энергетика начинает пробуксовывать», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.