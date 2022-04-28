Сегодня к европейцам все больше приходит осознание, что с вопросом продвижения возобновляемой энергетики все складывается не так радужно, как они планировали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Например, чем больше развивается возобновляемая энергетика, тем больше возникает дефицит металлов, которые необходимы для подобного рода индустрии. Это литий, который нужен для всевозможных аккумуляторов, это никель, это редкоземельные металлы, кобальт и так далее», — сказал он.

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«Те же самые электромобили — в них очень много используется того же лития. Чем дороже литий, тем дороже электромобили и, соответственно, вот этот выбор между бензиновым или дизельным и электромобилем смещается в сторону традиционных авто, и возобновляемая энергетика начинает пробуксовывать», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.