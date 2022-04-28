«Единственный здесь момент, который был в 2014 году, когда Крым присоединялся к России. Это работа спецслужб. Потому что, если тогда агентуры было не так много, ее еще не успели подготовить, то сегодня все прекрасно понимают, что среди беженцев однозначно ходит агентура, однозначно будут люди, которые будут не совсем лояльно относиться к нашему государству. Это нужно учитывать», — отметил эксперт.
По оценкам ООН, число беженцев из Украины до конца текущего года может возрасти до 8,3 миллиона человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределы страны с начала спецоперации уже выехали более 5,2 миллиона украинцев.
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