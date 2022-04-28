В Севастополе не было квоты на украинских беженцев из-за приграничного положения, однако там приняли уже более 20 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко в интервью изданию Украина.ру

Беженцы с Донбасса в Нижнем Новгороде: вся надежда только на Россию © предоставлено автором

По оценкам ООН, число беженцев из Украины до конца текущего года может возрасти до 8,3 миллиона человек. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределы страны с начала спецоперации уже выехали более 5,2 миллиона украинцев.

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