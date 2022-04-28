Российские ученые предложили новую систему диагностики наземных боевых роботов, которая будет осуществляться при помощи дрона. Соответствующий документ опубликован 28 апреля на сайте Роспатента

Отмечается, что идею предложили ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.

В состав изобретения входят переходное устройство с диагностической розеткой и коптер, которые обеспечивают удаленное подключение к робототехническим комплексам сухопутных войск. ВСУ готовят беспилотники для разведки и корректировки огня - ЛНР © AP, Evgeniy Maloletka

Целью разработки является снижение потерь личного состава группы технической разведки (TP) ремонтно-восстановительных органов. После обнаружения вышедшего из строя робота группа ТР с безопасного расстояния запускает коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем.

Беспилотник доставляет кабель до робота и осуществляет соединение с переходником. Таким образом специалисты техразведки остаются в укрытии на безопасном расстоянии от средств поражения противника.