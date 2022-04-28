Отмечается, что идею предложили ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.
В состав изобретения входят переходное устройство с диагностической розеткой и коптер, которые обеспечивают удаленное подключение к робототехническим комплексам сухопутных войск.
Целью разработки является снижение потерь личного состава группы технической разведки (TP) ремонтно-восстановительных органов. После обнаружения вышедшего из строя робота группа ТР с безопасного расстояния запускает коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем.
Беспилотник доставляет кабель до робота и осуществляет соединение с переходником. Таким образом специалисты техразведки остаются в укрытии на безопасном расстоянии от средств поражения противника.