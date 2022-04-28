Он пояснил, что если в течении ближайших нескольких лет Европа будет методично работать наз замещением газа другими видами энергии — ветряной и солнечной, а частично найдет каких-то альтернативных поставщиков голубого топлива взамен российского, то тогда у ЕС есть шанс частично снизить свою зависимость от поставок из ЕС.
«А полностью перейти на возобновляемые источники энергии возможно не ранее, чем к 2030-35 годам. Это более-менее реальные сроки», — заключил он.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.