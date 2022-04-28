Заместить российские углеводороды «зеленой» энергетикой Европе в среднесрочной перспективе невозможно: слишком большие объемы. Однако кое-какие меры ЕС все же может принять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

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«А полностью перейти на возобновляемые источники энергии возможно не ранее, чем к 2030-35 годам. Это более-менее реальные сроки», — заключил он.

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