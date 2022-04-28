По его словам, от возобновляемой энергетики в Европе отказываться не собираются даже несмотря на все возникающие трудности, ведь для ЕС это еще и вопрос энергетической независимости.
При этом, пояснил Юшков, в Европе хорошо понимают ограниченность возобновляемых видов энергоснабжения. Например, использование той же ветряной энергетики не гарантирует успех.
«Ветер, оказывается, может и не дуть в тех объемах, на которые ты рассчитываешь, он сам по себе ограничен. Поэтому проблемы есть, они очевидны, но они уже не могут отказаться от своей «зеленой» риторики и со всеми этими проблемами идут дальше», — сказал он.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.