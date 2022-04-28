Происходящий в Европе откат к «грязным» ресурсам не значит, что ЕС похоронил проект по развитию «зеленой» энергетики. Таким образом местные политики пытаются «потушить пожар» возникшей энергетической проблемы. О дальнейшей судьбе «озеленения» в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

Назван верный способ прекратить обстрелы приграничных регионов РФ Украиной © РИА Новости, Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

При этом, пояснил Юшков, в Европе хорошо понимают ограниченность возобновляемых видов энергоснабжения. Например, использование той же ветряной энергетики не гарантирует успех.

«Ветер, оказывается, может и не дуть в тех объемах, на которые ты рассчитываешь, он сам по себе ограничен. Поэтому проблемы есть, они очевидны, но они уже не могут отказаться от своей «зеленой» риторики и со всеми этими проблемами идут дальше», — сказал он.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.