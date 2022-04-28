Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц. Этим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, передает 28 апреля агентство «Прайм»

Эксперт рассказал, почему Россия перевела расчеты за газ из долларов и евро в рубли © РИА Новости, Михаил Кутузов / Перейти в фотобанк

Эксперт полагает, что в конечном итоге большая часть потребителей согласится, поскольку де-факто для них ничего не меняется: конвертировать евро в рубли будет «Газпромбанк».

«Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80% к отопительному сезону, то повышенные поставки из Российской Федерации выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32%, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ», — заключил аналитик.

Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в «недружественные страны» на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из «недружественных стран» будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

Финляндия, Болгария и Польша приняли решение не платить рублями за российский газ.