«Тут нужно разделить процесс на те меры, которые они предпринимают сейчас, чтобы преодолеть энергетический кризис, тактические шаги, краткосрочные — и вот тут они идут на повышение потребления угля», — сказал специалист.
Он пояснил, что сейчас, когда весь мир активно увеличивает потребление угля, импортировать дополнительные объемы этого сырья крайне сложно, поэтому многие страны реанимируют даже давно замороженные проекты по добыче. Результат — значительный рост цен на уголь и все остальные энергоресурсы.
«И для того, чтобы потушить текущий «пожар», уменьшить цены, убрать дефицит они готовы смириться и с тем, что увеличивается потребление угля, и даже с тем, что собственная добыча раскупоривается у тех, у кого она уже была закрыта — как у той же Британии.
При этом от декарбонизации они не отказываются. Они говорят: все равно мы в дальнейшем будем отказываться от ископаемых источников энергии, будем развивать возобновляемую энергетику, и стратегически они будут делать ставку именно на это», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.