С одной стороны, Европа высказывается в поддержку «зеленого» курса энергетики, с другой, в «зеленую» ЕС включает газ и атомную энергетику, а в Британии наращивают добычу и использование «грязного» угля. Как уживаются эти противоположности в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

«Тут нужно разделить процесс на те меры, которые они предпринимают сейчас, чтобы преодолеть энергетический кризис, тактические шаги, краткосрочные — и вот тут они идут на повышение потребления угля», — сказал специалист.

«Схватка с бандеровской нечистью»: эксперт рассказал, почему российская армия не принимает добровольцев © Украина.ру

«И для того, чтобы потушить текущий «пожар», уменьшить цены, убрать дефицит они готовы смириться и с тем, что увеличивается потребление угля, и даже с тем, что собственная добыча раскупоривается у тех, у кого она уже была закрыта — как у той же Британии.

При этом от декарбонизации они не отказываются. Они говорят: все равно мы в дальнейшем будем отказываться от ископаемых источников энергии, будем развивать возобновляемую энергетику, и стратегически они будут делать ставку именно на это», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Игорем Юшковым можно прочитать здесь.