«В прошлом году по сути прекратили свою работу представительства "Россотрудничества" в Великобритании, США. Там просто не осталось никого. В Британии закончилась виза у нашего представителя, а новому не дали визу», — пояснил Примаков.
Он добавил, что среди стран, которые приостановили сотрудничество с РФ, также оказались Словения, Словакия, Македония и Черногория.
«В Словении просто денонсировали соглашение: они направили ноту о том, что соглашение не действует, причем там же какой порядок — должны заранее оповещать о денонсации, но этого не происходит, нам приходится вывозить людей, по сути эвакуировать их оттуда — запираются на ключ наши представительства», — сказал Примаков.
Он подчеркнул, что высылки представителей «Россотрудничества» начались еще в прошлом году в связи с высылками российских дипломатов из ряда стран и продолжились в этом году.
«Это началось в прошлом году еще — из Чехии были высланы дипломаты и люди, которые работают при посольстве. А поскольку у нас руководитель и заместитель всегда с дипломатическим паспортом, аккредитованные как местные дипломаты, они попадают под эту высылку», — пояснил Примаков.
«Россотрудничество» — федеральный орган исполнительной власти РФ. Деятельность «Россотрудничества» и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.