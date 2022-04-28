Великобритания не выдала визу новому представителю «Россотрудничества». Об этом сообщил глава агентства Евгений Примаков, передает 28 апреля РИА Новости

Запад захлестнула волна русофобии. Как защитить соотечественников? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он добавил, что среди стран, которые приостановили сотрудничество с РФ, также оказались Словения, Словакия, Македония и Черногория.

«В Словении просто денонсировали соглашение: они направили ноту о том, что соглашение не действует, причем там же какой порядок — должны заранее оповещать о денонсации, но этого не происходит, нам приходится вывозить людей, по сути эвакуировать их оттуда — запираются на ключ наши представительства», — сказал Примаков.

Он подчеркнул, что высылки представителей «Россотрудничества» начались еще в прошлом году в связи с высылками российских дипломатов из ряда стран и продолжились в этом году.

«Это началось в прошлом году еще — из Чехии были высланы дипломаты и люди, которые работают при посольстве. А поскольку у нас руководитель и заместитель всегда с дипломатическим паспортом, аккредитованные как местные дипломаты, они попадают под эту высылку», — пояснил Примаков.

«Россотрудничество» — федеральный орган исполнительной власти РФ. Деятельность «Россотрудничества» и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.