В Херсоне обнаружили архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, брошенный украинскими силовиками после бегства из города, в нем содержатся сфабрикованные материалы на российских судей и прокуроров, передает 28 апреля РИА Новости

Крымский политик рассказал о размещении беженцев из Украины © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

По его словам, при изучении материалов архива и дел процессуального надзора украинской прокуратуры «Автономной республики по Крыму и Севастополю» стало известно, что на Украине вменили судьям и прокурорам из России уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий).

«Так, в отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по названной статье УК Украины в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.

В тот день погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

В ФСБ тогда заявили, что украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, сообщалось, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

«В отношениях с Украиной Российская Федерация тогда столкнулась с коллизией трактовки нормы права по отношению к одному и тому же деянию, которое украинская пропаганда попыталась представить международному сообществу как нарушение международных норм права (жестокое отношение к военнопленным), сфабриковав фейковые уголовные дела ведомством непонятной юрисдикции», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом названные военнослужащие, согласно документам киевских властей, признавались военнопленными, однако это не соответствует российскому законодательству. После изменения им меры пресечения, беспрепятственно убыли на территорию Украины, заключил он.

Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.