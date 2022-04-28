Имеются три сценария, в случае реализации одного из которых, а также их комбинации, возможно существенное ослабление поддержки Западом киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

По его мнению, один из таких гипотетических сценариев может возникнуть, если издержки для Запада от удержания Украины в качестве антироссийского плацдарма превысят выгоды. Запасы газа на исходе. Как США решают проблемы Украины за счет ЕС © REUTERS, Gleb Garanich

Жуков считает, что этот вариант маловероятен, поскольку основные издержки от антироссийских санкций несёт Европа, а бенефициаром являются США.

«Вариацией этого сценария является утрата Западом общей позиции по Украине, в связи с недовольством Европы тем фактом, что она вынуждена нести основные убытки. Однако пока мы не наблюдаем в открытых источниках явных свидетельств скорого распада западного единства», — рассказал эксперт.

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