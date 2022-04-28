По его мнению, один из таких гипотетических сценариев может возникнуть, если издержки для Запада от удержания Украины в качестве антироссийского плацдарма превысят выгоды.
Жуков считает, что этот вариант маловероятен, поскольку основные издержки от антироссийских санкций несёт Европа, а бенефициаром являются США.
«Вариацией этого сценария является утрата Западом общей позиции по Украине, в связи с недовольством Европы тем фактом, что она вынуждена нести основные убытки. Однако пока мы не наблюдаем в открытых источниках явных свидетельств скорого распада западного единства», — рассказал эксперт.
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